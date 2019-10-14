В результате акций протеста в Каталонии пострадали десятки человек

Как минимум 37 человек пострадали во время акций протеста сторонников независимости Каталонии, сообщила газета El Pais.

По данным издания, большинство пострадавших получили незначительные ушибы на крупной манифестации в районе первого терминала аэропорта Барселоны. Участники акции протестовали против вердикта в отношении лидеров сепаратистского движения. В аэропорту полиция неоднократно применяла силу, применяя в том числе пули из пенопласта, передает ТАСС.

Одна из организаций, которая поддерживает независимость Каталонии, призвала парализовать работу первого терминала аэропорта. Для того, чтобы пройти полицейский контроль на входе в аэропорт, ряду собравшихся помогли получить билеты на самолеты. Из-за этого стражи порядка решили перекрыть доступ к аэропорту столицы Каталонии.

В итоге были отменены более 100 рейсов, сообщается о многочисленных задержках.

Задержаны пока только два человека.

Между тем, сепаратистская организация собирается устроить акцию протеста в аэропорту Мадрида, предлагая парализовать его работу с помощью 1,2 тыс. автомобилей.

Верховный суд Испании в понедельник вынес вердикт в отношении каталонских политиков, выступавших за независимость Каталонии. Их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы, некоторые признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас.