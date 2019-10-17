Глава Каталонии собрался провести новый референдум о независимости

Председатель Женералитета Каталонии Ким Торра пригрозил устроить новый референдум о независимости региона от Испании. Также он призвал к акции гражданского неповиновения и потребовал от полиции сдержанности, сообщает El Mundo.

Депутатов регионального парламента он призвал принять законы, которые закрепили бы право региона на самоопределение и независимость, передает «Интерфакс».

При этом накануне Конституционный суд Испании запретил ему призывать к сепаратизму.

В понедельник сообщалось, что в результате столкновений на акциях протеста в Каталонии пострадали 37 человек.

Протестам предшествовало решение Верховного суда Испании, который вынес вердикт в отношении каталонских политиков, призывавших к независимости Каталонии. Их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации в Каталонии.