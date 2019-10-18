Сирийские военные уничтожили в Латакии два беспилотника боевиков

Вооруженные силы Сирии уничтожили в провинции Латакия два беспилотника боевиков, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.

БПЛА были уничтожены в районе населенного пункта Кбана, передает ТАСС.

Напомним, в последние дни боевики террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра», запрещена в России) активизировались в Латакии.

Террористы перебрасывают в Латакию силы из Идлиба. Накануне сообщалось, что на этом направлении сосредоточены уже 3,5 тыс. боевиков.

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