«Ан-Нусра» перебросила 500 боевиков из «заповедника гоблинов» к Латакии

Как минимум 500 боевиков переброшены из провинции Идлиб в Латакию, на этом направлении сосредоточены уже 3,5 тыс. членов террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра», запрещена в России), сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Бакин сообщил, что боевики в Идлибе продолжают «перегруппировку сил», передает РИА «Новости».

К населенному пункту Кбана (Латакия) террористов перебросили из Джиср-эш-Шугура (Идлиб). Отмечается, что в основном речь идет о «выходцах из иностранных государств».

ЦПВС призвал боевиков прекратить провокаций и перейти к политическому урегулированию ситуации.