Возглавляемая США коалиция разбомбила собственный склад в Сирии

Авиация международной коалиции, возглавляемой США, нанесла удар по собственному складу боеприпасов в Сирии, сообщил представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник Майлс Кэггинс.

Два самолета F-15 нанесли «успешный, заранее запланированный авиаудар» по цементному заводу компании Lafarge, передает РИА «Новости».

Ближайшим к заводу населенным пунктом является Кобани, передает ТАСС.

Кэггинс сообщил, что удар был нанесен для уничтожения склада боеприпасов и снижения «пригодности объекта для военного использования».

Удар был нанесен после того, как «как военнослужащие коалиции и основная боевая техника покинули» район.

Напомним, правительственные сирийские войска вошли в город Айн-эль-Араб (курдское название – Кобани) на границе с Турцией.

Перед этим США объявили о выводе войск с севера Сирии из-за наступления Турции, в ходе которого был открыт огонь по американским позициям.

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