Турцию обвинили в намеренном обстреле позиций США в Сирии

Войска Турции могли умышленно нанести удары по району размещения военных США в Сирии, сообщают СМИ со ссылкой на американских чиновников.

Источники Washington Post заявили, что сообщение Пентагона об инциденте не раскрыло всей опаности ситуации.

Как пишет издание, Турция вела огонь 155-миллиметровыми снарядами, захватывая цель в вилку (несколько выстрелов для пристрелки с перелетом и недолетом, а после начинается стрельба на поражение), передает ТАСС.

Подчеркивается, что турки использовали «оружие площадного поражения». Источник заверил, что США «никогда не стали бы делать ничего подобного с партнерами».

Учитывая осведомленность Турции о расположении войск США, обстрел был преднамеренным, сказал источник.

Предполагается, что Турция пытается вытеснить американцев из региона, желая взять под контроль больше территории, чем указывалось в ее заявлениях.

Бывший спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической организацией «Исламское государство*» Бретт Макгурк также считает, что действия Турции не были «ошибкой». Анкара добивается, чтобы США «убрались из всего приграничного района на глубину 30 км». Он считает, что турецкие военные вели «предупредительный огонь, а не случайные выстрелы».

Напомним, Пентагон подтвердил обстрел американских военных Турцией в Сирии в районе города Кобани. Турция утверждает, что «какое-либо нападение на американских военных совершенно исключено».

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