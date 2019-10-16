ГосТВ подтвердило прибытие сирийской армии в Кобани

Правительственные сирийские войска вошли в город Айн-эль-Араб (курдское название – Кобани) на границе с Турцией, это подтвердило сирийское ГосТВ. Ранее населенный пункт контролировался курдами.

«Части сирийской армии вошли в город Айн-эль-Араб на северо-востоке провинции Алеппо», – передает РИА «Новости» сообщение гостелеканала.

Ранее неофициально сообщалось, что сирийские войска вошли в Кобани, туда же, по данным источников, прибыли российские военные.

Также сирийская армия заняла Манбидж, вошла в Ракку, Табку.

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