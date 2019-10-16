Трамп заявил, что Рабочая партия Курдистана хуже ИГ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Рабочая партия Курдистана (РПК) хуже, чем запрещенное в России «Исламское государство*».

«РПК, которой, как известно, управляют курды, пожалуй, хуже «Исламского государства*» с точки зрения террористической угрозы и во многих других отношениях», – передает слова Трампа ТАСС.

Деятельность РПК признана экстремистской и запрещена в США, Турции, Германии, Великобритании, Канаде, Австралии, Франции и ряде других стран. В 2002 году была включена в список террористических организаций ЕС – таким образом ее деятельность была запрещена во всех странах Евросоюза.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале военной операции на северо-востоке Сирии против курдов, в том числе против «Сирийских демократических сил», которые были союзниками коалиции США. Вашингтон на фоне этих событий вывел войска из этого региона, что в СМИ назвали «предательством».

Трамп обвинил курдов в намерении втянуть США в конфликт, а Россия заявила, что и раньше предупреждала о ненадежности Вашингтона.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Турция атакует курдов в Сирии.

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