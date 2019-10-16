Медведев поручил разобраться в росте числа жертв ДТП в 17 регионах

Целевых показателей по сокращению смертности на дорогах не удалось достичь в 35 регионах, в 17 регионах число погибших в ДТП, наоборот, увеличилось, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев, поручив разобраться в проблеме.

«К сожалению, в 35 регионах достичь целевых показателей сокращения смертности на дорогах не удалось, а в 17 (регионах) число погибших в ДТП даже выросло. В причинах этого нужно детально разобраться», – сказал Медведев, передает РИА «Новости».

Премьер в среду прибыл с рабочей поездкой в Екатеринбург, где проводит совещание о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также он примет участие в работе международной специализированной выставки «Дорога – 2019», осмотрит Екатеринбургский укрупненный центр Единой системы организации воздушного движения и проведет встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

В августе Медведев призвал региональные обратить внимание на состояние дорог, средства на строительство и ремонт которых предусмотрены в национальных проектах.

Тогда же специалисты Минэкономразвития пришли к выводу, что участие частных компаний в видеофиксации нарушений ПДД снижает уровень аварийности.