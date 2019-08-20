Установлена связь аварийности с числом частных камер на дороге

Специалисты Минэкономразвития пришли к выводу, что участие частных компаний в видеофиксации нарушений ПДД снижает уровень аварийности. При этом прежде кабмин заявлял о желании частного бизнеса заработать, а не снизить число ДТП.

Минэкономразвития направило правительству доклад, из которого следует, что частные камеры устанавливаются в местах концентрации аварий, а не в местах с наибольшим числом нарушений Правил дорожного движения, передает РБК.

При заключении концессии размер платы, за счет которой возмещаются затраты компании-концессионеру и обеспечивается доходность на вложенные средства, частично или полностью зависит от количества либо размера собранных штрафов. Но, согласно докладу Минэкономразвития, среднее снижение аварийности при установке камер по концессиям достигает 19%, тогда как в местах, где установлены государственные камеры с фиксированной оплатой услуг фиксации нарушений, этот показатель не превышет 15%. Еще по 13 из 23 госконтрактов снижение количества ДТП не превысило 5%.

«В результате реализации всех соглашений, в которых размер платы публичной стороны зависит от количества собранных штрафов, аварийность снизилась на уровень выше среднего», – говорится в документе.

В качестве примера в Минэкономразвития со ссылкой на Минтранс приводят концессию в Подмосковье, где аварийность уменьшилась на 15-30%. В рамках этой концессии компания «МВС групп» получает не фиксированную плату, а вознаграждение, зависящее от количества собранных штрафов.

Ведомство также указывает, что на создание камер видеонаблюдения в рамках всех концессий было потрачено 2 млрд из 11 млрд рублей, а по остальным соглашениям (госконтрактам и договорам) – лишь 1,2 млрд из 9,5 млрд рублей.

В середине августа Минтранс разработал «Методики определения мест размещения технических средств автоматической фотофиксации нарушений ПДД», которыми владельцам дорог предпишут опубликовать расположение всех комплексов.

26 июня на заседании Госсовета президент Владимир Путин призвал перестать прятать камеры на автодорогах, напомнив, что целью их установки является снижение травматизма и сохранение жизней.

31 июля на сайте ГИБДД в тестовом режиме была запущена карта дорожных камер.