Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

Президент Владимир Путин призвал перестать прятать камеры на автодорогах, напомнив, что целью их установки является снижение травматизма и сохранение жизней.

«Цель их установки – это снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизней людей. Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать», – сказал Путин в среду на заседании Госсовета.

По его словам, если камеры спрятаны, то происходит прямая подмена смысла их установки. «Вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф. А это не самоцель. Это только средство достижения нужного нам результата», – заявил президент, передает РИА «Новости».

Кроме того, президент указал на необходимость бороться с нелегальными автоперевозками пассажиров.

«Абсолютное большинство ДТП происходит по вине водителей, которые грубо нарушают правила дорожного движения. Особую озабоченность вызывают нелегальные перевозки пассажиров, которые часто приводят к авариям. Ради наживы такие перевозчики игнорируют закон, подвергают риску жизнь граждан. Мы должны делать все для предупреждения опасного, безответственного поведения на дорогах», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что в последние годы это направление стало одним из приоритетов государственной политики.

Также Путин потребовал от ведомств разобраться в ситуации, когда подрядчики при строительстве и ремонте дорог вынуждены занижать цены, чтобы выиграть тендер.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщила о том, как в подмосковном Солнечногорске в рамках подготовки к заседанию Госсовета, посвященного развитию автодорог, губернаторов учили класть асфальт и перенимать удачный опыт развития дорожной сети в соседних регионах и за границей.