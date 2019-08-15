Минтранс разработал рекомендации по установке дорожных камер

Минтранс разработал «Методики определения мест размещения технических средств автоматической фотофиксации нарушений ПДД», которыми владельцам дорог предпишут опубликовать расположение всех комплексов.

Методика уже одобрена и может быть утверждена в сентябре с учетом замечаний, пишет «Коммерсант».

Она указывает, что место установки камеры нужно выбирать «с целью повышения безопасности движения, а не обеспечения поступления в бюджет от штрафов». При этом руководству регионов нужно будет изучить «финансово-экономическое обоснование» разных вариантов.

Методики рекомендуют владельцам дорог размещать в Сети информацию о расстановке камер, а если используются муляжи, то они должны быть обозначены на картах, как обычные стационарные приборы.

В документе также впервые расшифрован термин «муляж»: это прибор, «имитирующий работу импульсного доплеровского радара или инфракрасной подсветки», внешне трудноотличимый от обычной камеры.

Владельцам дорог также рекомендовано использовать приборы, способные фиксировать одновременно несколько видов нарушений, а если в течение шести месяцев количество нарушений сократилось более чем на 80%, комплекс нужно переносить в другое место, а на его месте установить муляж.

Газета пишет, что после утверждения проектным комитетом нацпроекта БКАД документ будет направлен во все регионы, но в Москве применяться не будет.

26 июня на заседании Госсовета президент Владимир Путин призвал перестать прятать камеры на автодорогах, напомнив, что целью их установки является снижение травматизма и сохранение жизней.

Напомним, 31 июля на сайте ГИБДД в тестовом режиме запущена карта дорожных камер.

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