ГИБДД опубликовала карту всех дорожных камер России

На сайте ГИБДД в тестовом режиме запущена карта дорожных камер, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Чтобы узнать, где находятся камеры, нужно на карте выбрать регион и участок дороги. Раздел будет постоянно обновляться, пообещала Волк, слова которой приводятся на сайте МВД.

Карта была опубликована после того, как 26 июня на заседании Госсовета президент Владимир Путин призвал перестать прятать камеры на автодорогах, напомнив, что целью их установки является снижение травматизма и сохранение жизней.

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