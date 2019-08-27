Медведев назвал очень низким качество региональных дорог

Глава правительства Дмитрий Медведев призвал региональные обратить внимание на состояние дорог, средства на строительство и ремонт которых предусмотрены в национальных проектах.

«Нужно именно на них обратить внимание, потому что мы с вами знаем цифры: если по федеральным трассам положение в стране тоже не идеальное, но всё-таки их поддерживают в нормальном состоянии, то по региональным дорогам очень много было не сделано, к сожалению, и качество дорог очень низкое», – передает РИА «Новости» слова Медведева на встрече с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым.

Премьер-министр добавил, что именно поэтому в нацпроект были заложены средства, направленные на то, чтобы строить и ремонтировать региональные дороги.

Любимов отметил, что людям важно перемещаться по хорошим дорогам.

«Конечно, какая людям разница – региональная трасса или федеральная? Если это нормальная дорога, тогда по ней ехать приятно, а нет – значит, нет», – сказал Медведев.

Напомним, ранее в августе специалисты Минэкономразвития пришли к выводу, что участие частных компаний в видеофиксации нарушений ПДД снижает уровень аварийности.