Учителя московской школы уволили за избиение детей

Директор московской коррекционной школы №2124 Ирина Колобаева сообщила об увольнении классного руководителя, которая била учеников.

«В связи с появившейся информацией о жестоком обращении классного руководителя с учащимися 4 класса администрация школы провела служебное расследование. По его итогам было принято решение об увольнении педагога», – сказала Колобаева, передает РИА «Новости».

Директор уточнила, что этим вопросом также занимается отделение по делам несовершеннолетних ОМВД по Таганскому району.

Агентство отмечает, что ранее родители и психолог школы заметили синяки у учеников. После этого родители наняли частного детектива, который выяснил, что детей бьет педагог.

Ранее сообщалось, что учитель ОБЖ под Тюменью обматерил и побил школьников на уроке. Однако позже начался сбор подписей в поддержку уволенного педагога.