В Тюмени вступились за побившего детей учителя ОБЖ

Общественник из Тюмени Евгений Барсучевский сообщил, что петицию против увольнения учителя ОБЖ из школы поселка Боровский, который накричал на учеников и нанес несколько ударов, подписали более 5 тыс. человек.

Барсучевский отметил, что на видео, которое ранее было опубликовано в Сети, нет начала конфликта, поэтому нельзя исключать тот факт, что дети могли спровоцировать учителя, передает РИА «Новости».

Он сообщил, что было оформлено прошение восстановить педагога в должности, обращенное к губернатору региона Александру Моору и директору департамента образования Алексею Райдеру.

Кроме того, общественник рассказал, что сам учитель уже связался с авторами петиции и поблагодарил их за поддержку. Он также выразил надежду, что ему позволят вернуться на работу.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области преподаватель ОБЖ накричал на учеников и нанес несколько ударов. А после публикации видео в Сети региональная прокуратура начала проверку.

Позже уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов сообщил об увольнении учителя, так как его поведение противоречит профессиональной этике.