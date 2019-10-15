Первый президент ДНР заявил об убийстве Захарченко пенсионерами КГБ

Лидера Донецкой народной республики Александра Захарченко убивали пенсионеры КГБ, которым не менее 70 лет, заявил первый президент ДНР Александр Бородай.

Он заявил, что спецоперацию по убийству Захарченко готовили «заброшенные агенты» под контролем СБУ, причем работали люди пенсионного возраста, сообщает «Царьград».

«Дело в том, что, еще намекну, архивы Комитета государственной безопасности СССР – тогда еще областные, после распада Союза оказались в Киеве. И в этих архивах содержались данные об агентах еще советского времени. Парадоксально, но факт. Все арестованные по делу - люди, так сказать, глубоко пенсионного возраста», – заявил он.

Бородай отметил, что фигурантам должно быть не менее 70 лет, и на них никто не мог подумать.

Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва бомбы в донецком кафе «Сепар». Следователи ДНР установили заказчиков, организаторов и исполнителей убийства, в июне их имена были раскрыты.