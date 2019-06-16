В ДНР раскрыли имена причастных к убийству Захарченко

Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.

Об этом говорится в сюжете программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

В материале, в частности, упоминается Сергей Моторин, выходец из Донбасса, раньше служивший в Славянске. В настоящее время он является помощником начальника 5-го управления департамента контрразведки Службы безопасности Украины. «Именно на нем кровь героев ДНР Арсена Павлова (позывной «Моторола» – прим. ВЗГЛЯД) и Александра Захарченко», – передает РИА «Новости» содержание телесюжета.

«Вести недели» сообщают, что один из пойманных спецслужбами ДНР диверсантов «назвал имя заказчика убийства Александра Захарченко». «[Позывной] Швед. Появлялся на якобы разоблачительных пресс-конференциях всегда в балаклаве и черных очках. Долгое время личность оставалась неизвестной. Но вот раскрыт. Андрей Байдала. Агент 5-го управления департамента контрразведки СБУ», – говорится в сюжете.

Напомним, Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва бомбы в донецком кафе «Сепар». В мае 2019 года глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что следователи установили заказчиков, организаторов и исполнителей первого лидера провозглашенной республики. Тогда их имена не раскрывались.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о расследовании убийства.