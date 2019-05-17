Установлены заказчики и исполнители убийства Захарченко

Следователи установили заказчиков, организаторов и исполнителей убийства лидера Донецкой народной республики Александра Захарченко, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Так, по его словам, среди заказчиков убийства Захарченко есть высокопоставленные граждане Украины и других стран, передает РИА «Новости».

Напомним, Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва бомбы в донецком кафе «Сепар».

Осенью 2018 года постоянный представитель России Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН заявлял о наличии веских оснований предполагать, что к убийству главы ДНР Александра Захарченко имеет отношение украинская сторона.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о расследовании убийства.