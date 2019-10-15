Медведев поручил ввести правила регулирования аэропортов Москвы

Премьер Дмитрий Медведев поручил разработать в 10-дневный срок единые правила регулирования аэропортов в Московской области.

«Надо сделать все для того, чтобы как можно быстрее эту проблему (с отсутствием единой системы регулирования) закрыть. Давайте мы установим 10-дневный срок, хочу чтобы в это включился Минтранс, Роспотребнадзор, выработал единые правила, касающиеся деятельности аэропортов», – заявил премьер, передает ТАСС.

Он добавил, что в течение 10 дней ведомствам необходимо доложить о том, что будет введено единообразное регулирование в отношении всех аэропортов на территории московского транспортного узла.