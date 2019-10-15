Китай потребовал от Турции остановить военную операцию в Сирии

Министерство иностранных дел Китая призвало Турцию остановить военную операцию в Сирии и «вернуться на правильный путь».

Об этом заявил представитель МИД страны Гэн Шуан на брифинге в Пекине, передает Reuters.

Напомним, турецкие войска начали наступление на сирийский Манбидж. При этом курды не хотели пускать сирийские войска в занятые ими города. Предполагалось, что армия САР разместит свои силы вдоль границы с Турцией от Манбиджа через Ракку, Хасеке, Камышлы до последнего КПП в Дерике.

Главы МИД 28 стран Евросоюза также призывали Турцию остановить военную операцию в Сирии и вывести войска из этой страны.

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом потребовал прекратить операцию в Сирии. До этого он подписал указ о санкциях против Турции.

В Кремле сообщали, что военная операция Турции не совсем соответствует принципу сохранения территориальной целостности Сирии, и отмечали, что российская сторона не хотела бы даже думать о возможности военного столкновения с Турцией в Сирии.

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