Главы МИД ЕС призвали Турцию прекратить войну в Сирии

Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза обратились к Турции с призывом закончить военную операцию в Сирии, говорится в заявлении Совета ЕС.

«Совет вновь настоятельно призывает Турцию прекратить односторонние военные действия на северо-востоке Сирии и вывести свои войска», – говорится в документе, передает ТАСС.

В заявлении также сообщается, что страны договорились координировать политику поставок вооружений в Турцию.

«Соответствующая рабочая группа Совета [ЕС] соберется позднее на этой неделе для координации и рассмотрения позиций государств-членов по этому вопросу», – отмечается в нем.

Также главы МИД призвали Турцию к проведению министерской встречи участников глобальной коалиции против ИГ* (запрещенная в России террористическая группировка).

«В срочном порядке необходимы дальнейшие усилия международного сообщества, в том числе в Совете Безопасности ООН, по прекращению этой военной односторонней акции. Совет призывает к проведению совещания на уровне министров международной коалиции против «Даиш» (арабское название ИГ) для рассмотрения вопроса о том, как продолжать ее усилия в нынешнем контексте», – поясняется в документе.

Кроме того, министры согласовали санкции против Анкары из-за буровых работ в исключительной экономической зоне Кипра.

«Совет, основываясь на уже проделанной подготовительной работе, согласовал рамочный режим для введения ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц, ответственных за незаконное бурение в Восточном Средиземноморье или причастных к этой деятельности. Совет предлагает верховному представителю (ЕС по иностранным делам и политике безопасности) и Еврокомиссии оперативно представить соответствующие предложения», – отмечается в заявлении.

9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. После этого ВС Турции нанесли удары по 181 объекту в Сирии. Курды в свою очередь обвинили Турцию в нанесении авиаудара по тюрьме с террористами.