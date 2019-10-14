Провальное исполнение гимна России саудовским оркестром попало на видео

В Сети появилось видео исполнения гимна России саудовским оркестром на приеме в Эр-Рияде перед российским президентом Владимиром Путиным, которое оказалось провальным.

Гимн исполнял духовой военный оркестр, однако не смог сыграть его чисто, значительно исказив музыку. Президент России публично никак не отреагировал на провальное выступление оркестра.

Видео публикует RT.

Путин и король Саудовской Аравии слушают гимн РФ в интерпретации местного оркестра pic.twitter.com/FygAArjKip — RT на русском (@RT_russian) October 14, 2019

Напомним, в понедельник Путин впервые за 12 лет посетил Саудовскую Аравию, где встретился с королем и наследным принцем.