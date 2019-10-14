Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии ситуацию в Сирии и Йемене

В ходе визита в Эр-Рияд президент России Владимир Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом ситуацию в Сирии и Йемене, а также важность борьбы с терроризмом и его истоками.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Саудовское официальное агентство новостей SPA.

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Саудовскую Аравию 14 октября. Ранее российский лидер отметил, что позитивной тенденции в урегулировании конфликта в Сирии невозможно было бы добиться без участия Саудовской Аравии.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. Турецкие войска вошли в Телль-Абъяд, захватили Рас-эль-Айн, а также установили контроль над населенным пунктом Сулук на северо-востоке провинции Ракка.