Путин прибыл в Саудовскую Аравию

Президент Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд с государственным визитом. Самолет российского лидера приземлился в аэропорту имени Короля Халеда саудовской столицы. Предыдущая поездка Путина в королевство состоялась 12 лет назад – в феврале 2007 года.

Главу российского государства у трапа самолета встречают принц Фейсал бен Бандар бен Абдель Азиз аль Сауд, правитель провинции Эр-Рияд и мэр города Тарик Фарис, передает РИА «Новости».

Из аэропорта президент отправится в Королевский дворцовый комплекс, где состоятся его встреча с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, российско-саудовские переговоры, беседа с наследным принцем королевства, министром обороны Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, а также первое заседание двустороннего экономического совета.

В преддверии визита в Саудовскую Аравию Путин дал интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic, в ходе которого отметил, что за последние годы качество отношений Москвы и Эр-Рияда кардинально поменялось.

Российский лидер также говорил, что позитивной тенденции в урегулировании конфликта в Сирии невозможно было бы добиться без участия Саудовской Аравии. Кроме того, президент назвал совершенно бессмысленными акции, подобные атаке на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии 14 сентября.