Путин оценил последствия атаки на саудовскую нефтяную инфраструктуру

Акции, подобные атаке на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии 14 сентября, являются совершенно бессмысленными, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia.

«Подобные акции не приносят результата ни для кого. В том числе и для тех, кто такие акции готовит и осуществляет. Почему? Потому что, если кто-то рассчитывал, что это как-то повлияет на рынок нефти, то цель не достигнута», – приводит его слова ТАСС.

Глава государства отметил, что колебания нефтяных котировок не оказались «такими уж значительными», хотя «первый толчок был заметным». При этом буквально в течение первой недели все опять вернулось к естественным показателям, добавил Путин.

«Потому что фундаментальные факторы, которые формируют рынок, не позволят никуда цене скакнуть, ни вниз, ни вверх», – подчеркнул Путин.

Президент также отметил на вопрос о том, знает ли российская разведка об обстоятельствах этого инцидента и о том, кто за ним стоял. «Представьте себе, не знаем», – сказал глава государства. «Я сразу же, на следующий день, поинтересовался и у руководителей Службы внешней разведки, и у Минобороны. Нет, мы этого не знаем», – добавил он.

«Я сейчас не буду комментировать, кто должен был бы это знать, чтобы никого не обидеть, но у нас нет никакой достоверной информации по этому вопросу», – подчеркнул Путин.

Российский лидер рассказал, что обсуждал эту тему на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани 1 октября в Ереване на полях саммита Евразийского экономического союза. Отвечая на вопрос, заверял ли его Роухани в том, что Тегеран не причастен к атаке на саудовские НПЗ, Путин подчеркнул: «Да, он [Роухани] так и сказал, что Иран не имеет к этому никакого отношения».

Путин заявил, что Москва осуждает нападение на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии, кто бы за ним ни стоял.

Напомним, ПВО Саудовской Аравии не смогла защитить нефтяные объекты страны от атаки дронов и ракет. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Однако Саудовская Аравия, США и страны Европы обвиняют Иран, утверждая, что хуситы провести такую атаку не смогли бы.