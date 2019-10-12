Путин рассказал о кардинальных изменениях отношений России и Саудовской Аравии

За последние годы качество отношений Москвы и Эр-Рияда кардинально поменялось, заявил президент Владимир Путин в интервью арабским телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic в преддверии визита в Саудовскую Аравию.

Президент напомнил, что в советские времена между Саудовской Аравией и Советским Союзом отношения находились на достаточно низком уровне.

«За последние годы качество наших отношений кардинальным образом поменялось, мы рассматриваем Саудовскую Аравию как дружественное нам государство», – приводит его слова РИА «Новости».

Путин отметил также, что придает большое значение предстоящему визиту в Саудовскую Аравию. «Это в известном смысле ответный визит после визита короля Саудовской Аравии, Хранителя двух святынь в Россию. Это был первый, исторический, по сути, визит; мы его называем историческим визитом, так оно и есть», – добавил глава государства.

В Кремле ранее сообщали, что в понедельник президент Путин впервые за 12 лет посетит Саудовскую Аравию, где проведет переговоры с королем Салманом и наследным принцем королевства, министром обороны Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом.

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