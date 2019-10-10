Путин посетит Саудовскую Аравию впервые за 12 лет

В понедельник президент России Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию, где проведет переговоры с королем Салманом и наследным принцем королевства, министром обороны Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«В понедельник, 14 октября, состоится государственный визит президента в Саудовскую Аравию. Программой визита предусматриваются переговоры с королем, беседа с наследным принцем», – передает слова Ушакова РИА «Новости».

Он сообщил, что стороны обсудят наращивание «многопланового взаимодействия по различным направлениям», к подписанию готовится около 30 документов – как межведомственных, так и коммерческих.

Последний раз Путин посещал Саудовскую Аравию 12 лет назад, в 2007 году.

Также, по словам Ушакова, Путин и король Саудовской Аравии обсудят на переговорах координацию действий по стабилизации ситуации на рынке нефти, передает ТАСС.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в свою очередь сообщил, что одними их ключевых тем переговоров станут национальные проекты в России и сделка ОПЕК+.

«Инвестиции в национальные проекты будут одной из важных тем во время визита в Саудовскую Аравию», – сказал Дмитриев.

Он сообщил также, что будут обсуждать нефтехимические проекты на территории России. Продолжится продвижение проекта «Сибура» в Саудовской Аравии, который реализуется в Индустриальном парке Аль Джубейл.

По его словам, РФПИ на полях визита президента России в Саудовскую Аравию подпишет 10 соглашений на сумму свыше 2 млрд долларов.

«Одна из инвестиций будет Saudi Aramco, детали мы не можем раскрывать, объявим о них позже», – сказал он.

«Мы видим, что предстоящий визит покажет беспрецедентный уровень развития отношений между Россией и Саудовской Аравией по многим фронтам», – заявил Дмитриев.

Ранее сообщалось, что визит Путина в Саудовскую Аравию состоится в середине октября.