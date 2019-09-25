Обозначены сроки визита Путина в Саудовскую Аравию

Визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию состоится в середине октября, сообщил замглавы МИД Михаил Богданов.

По его словам, цель поездки – придать дополнительный импульс «укреплению традиционной дружбы» двух стран, передает РИА «Новости».

Кроме того, будет рассматриваться расширение координации в свете последних событий в регионе Ближнего Востока и Персидского залива.

Также Богданов отметил, что Минобороны России и частные организации в сфере безопасности ведут переговоры с саудовской стороной для подготовки соглашений, которые будут заключены во время визита.

Напомним, ранее состоялся телефонный разговор российского лидера с саудовским принцем.

Путин предложил Саудовской Аравии купить для защиты комплексы С-400 или С-300, так как в ночь на 14 сентября два нефтеперерабатывающих завода королевства были атакованы беспилотниками.