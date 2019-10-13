Путин заявил о роли Саудовской Аравии в сирийском урегулировании

Позитивной тенденции в урегулировании конфликта в Сирии невозможно было бы добиться без участия Саудовской Аравии, заявил президент России Владимир Путин в интервью арабским СМИ перед визитом в Эр-Рияд.

«В этой связи хотел бы отметить положительную роль Саудовской Аравии в разрешении кризиса в Сирии. Мы наиболее тесно работаем с Турцией, с Ираном, это хорошо всем известно, но без вклада Саудовской Аравии в процесс урегулирования в Сирии, мне кажется, позитивной тенденции добиться было бы абсолютно невозможно», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он поблагодарил короля и наследного принца Саудовской Аравии за их конструктивную позицию по Сирии. Также он выразил уверенность в том, что его визит в Эр-Рияд даст толчок в развитии сотрудничества.

Кроме того, Путин сообщил, что российская компания «Сибур холдинг» рассматривает возможность строительства нефтехимического комплекса в Саудовской Аравии. Объем инвестиций – более 1 млрд долларов. По его словам, в области экономического сотрудничества двум государствам еще очень многое предстоит сделать, однако уже есть хороший темп взаимодействия в этой сфере.

«В прошлом году рост составил 15%, в этом году за первое полугодие – уже 38%. Мы рассматриваем хорошие совместные проекты, наш фонд прямых инвестиций и суверенный фонд Саудовской Аравии создали совместную платформу в объеме 10 млрд долларов, 2 млрд уже проинвестированы. Работа идет над другими проектами, а уже реализованы несколько достаточно перспективных и интересных», – добавил президент России.

Он подчеркнул, что Россия никогда не дружит «против кого-то», а развивает двусторонние отношения.

«Россия никогда не дружит с кем-то против кого-то. Мы выстраиваем двусторонние отношения, основываясь на позитивных тенденциях в наших контактах, а не создаем союзы в борьбе с кем-то», – заявил Путин.

Российский лидер заметил, что с Саудовской Аравией и с ОАЭ у России «сложились беспрецедентно теплые партнерские и даже дружеские отношения». При этом хорошие отношения с арабским миром были еще с Советского Союза.

«Поэтому мы вот сейчас уже не возвращаемся, а вернулись к этому качеству отношений», – сказал Путин.

Также Путин заявил, что Россия готова помочь в расследовании атаки на НПЗ в Саудовской Аравии.

«Мы и я лично в контактах с руководством Саудовской Аравии, в том числе с наследным принцем, мы обсуждали с ним этот инцидент. Я ему сказал, что считаю необходимым получить доказательства, найти виновного, подтверждения тому, что кто-то стоит за этой акцией. И в принципе принц... со мной согласился», – сказал российский лидер.

По его словам, наследный принц у него интересовался возможностью участия России в расследовании.

«Я сказал, что да, мы готовы предоставить все, что от нас потребуют и все, что у нас есть для того, чтобы этот инцидент был тщательно расследован», – подчеркнул президент России.

Также Путин отмечал, что за последние годы качество отношений Москвы и Эр-Рияда кардинально поменялось.

В понедельник Путин впервые за 12 лет посетит Саудовскую Аравию, где проведет переговоры с королем Салманом и наследным принцем королевства, министром обороны Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом.