Эксперт: Расследование нарушений закона на летних акциях протеста ведется объективно

Несогласованные акции, а также насилие, которое участники протеста применяют против сотрудников правоохранительных органов, не останутся безнаказанными. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД член СПЧ Александр Брод. Он призвал журналистов чаще публиковать видеозаписи правонарушений, которые позволяет себе на митингах оппозиция.

«На мой взгляд, следственные органы достаточно оперативно и объективно подходят к расследованию нарушения закона в период летних протестных акций», – полагает директор Московского бюро по правам человека, член СПЧ Александр Брод. «Мы видим, что в отношении тех, кто бросал в сотрудников правоохранительных органов камни, бутылки, распылял слезоточивый газ, возбуждены уголовные дела, выносятся приговоры в соответствии с уголовным законодательством – в том числе, штрафуют», – считает правозащитник.

Конечно, бывают спорные моменты, связанные, например, с делом Устинова, но там больше претензии к судебной власти, отмечает Брод. «Беда в том, что некоторыми оппозиционными изданиями и блогерами в сознание общества внедряется мысль о том, что участники публичных акций априори правы, а правоохранители всегда якобы совершают насилие. Вот такой ошибочной точке зрения нужно противостоять», – призвал Брод.

«Кстати, накануне в телепрограмме «Вести недели» прошел весьма важный, подробный, обстоятельный сюжет, посвященный разбору летних протестных акций. Там буквально на пальцах, на примере конкретных персоналий показали, как велась подготовка, кто и как именно нарушал закон, – без домыслов, на основе видеозаписей и фотографий. С помощью таких доказательств, именно таким способом и нужно воспитывать правовое сознание у людей, показывать, что закон нарушать нельзя, он одинаков для всех: для представителей всех политических сил, включая оппозиционеров, – подчеркнул Брод. – Несогласованные акции и насилие в отношении работников правоохранительных органов не останутся безнаказанными».

Силовики США, Франции и других зарубежных стран действуют во много раз жестче, с применением спецсредств, – и наказание за нарушение законов в ходе подобных акций там еще более жесткое, чем у нас, добавляет эксперт.

Как сообщала в понедельник газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России установил шестерых подозреваемых в насилии в отношении представителей власти в ходе июльских массовых беспорядков в Москве. «27 июля 2019 года на улице Рождественка города Москвы Егор Лесных и Максим Мартинцов, действуя группой лиц, напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. Кроме того, Лесных нанес другому правоохранителю удар ногой», – сообщается на сайте ведомства.

Другой подозреваемый напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину, отмечает СК. «Следствием установлены и противоправные действия Владимира Емельянова в отношении росгвардейца, которого фигурант силой удерживал, препятствуя выполнению служебных обязанностей. Противоправные действия указанных лиц подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий», – добавляет ведомство.

На данный момент Лесных, Мартинцов и другие задержаны в качестве подозреваемых, по местам их жительства проведены обыски. Двое других установленных лиц, узнав о следственных мероприятиях, скрылись, сообщил СК.

«В ближайшее время всем задержанным будет предъявлено обвинение, после чего следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения», – заключили в СК. Ранее СМИ сообщили о задержании предполагаемого организатора незаконной акции 27 июля Дэнни Кулинича.

Напомним, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались уличными беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.