Информацию о подкупе участников акций против «формулы Штайнмайера» передадут в СБУ

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия намерен передать в Главное управление Службы безопасности Украины данные о возможном подкупе участников акций против «формулы Штайнмайера».

«Я хочу публично извиниться перед всеми участниками акции «Нет капитуляции», которые пришли туда по зову своего сердца и души», – написал депутат в Facebook.

Арахамия также отметил, что принести извинения он решил после того, как получил открытое письмо журналиста Айдера Муждабаева, в котором тот заявлял, что на акциях нет ни одного проплаченного митингующего.

Депутат подчеркнул, что всю имеющуюся у него информацию о подкупе участников он передаст СБУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя протесты против «формулы Штайнмайера», заявил, что уважает право граждан на протест. Митинги против подписания Киевом этого документа продолжались всю неделю.

Напомним, 1 октября полпред России Борис Грызлов сообщил о согласовании всеми сторонами переговоров «формулы Штайнмайера». Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил ее согласование.

Газета ВЗГЛЯД писала, в чем заключается смысл «формулы Штайнмайера».

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