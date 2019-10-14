У Норвегии возникли новые проблемы со «сдерживанием» России

Военно-воздушные силы Норвегии столкнулись с трудностями в эксплуатации истребителей пятого поколения F-35A Lightning II, которые планируется использовать для «сдерживания» России, сообщает американское издание Defense News.

По сведениям издания, у истребителя, который Норвегия планирует использовать для сбора информации при охоте за российскими подводными лодками, а также для сопровождения российских военных самолетов вблизи своих границ, оказался недостаточно надежен тормозной парашют. Выяснилось, что этой системе требуется доработка, передает РИА «Новости».

Ранее Минобороны заявило о способности зенитных ракетных систем С-400 «десакрализировать» американские истребители F-35.

Напомним также, в ноябре прошлого года газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как норвежский фрегат «потопил» самые масштабные учения НАТО на Севере.

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