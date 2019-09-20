Минобороны заявило о способности С-400 «десакрализировать» F-35

Поставленные в Турцию зенитные ракетные системы С-400 способны «десакрализировать» американские истребители F-35, заявили в Минобороны России.

Ведомство заявило, что Калининградская область надежно защищена от любой агрессии, подчеркнув, что возможности системы ПВО «хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам РФ на Балтике», передает РИА «Новости».

«В полной мере это касается и «невидимых», только для американских налогоплательщиков и зарубежных покупателей, американских истребителей 5-го поколения. Трепет и волнение Пентагона по поводу вероятной десакрализации истребителей F-35 турецкими же расчетами ЗРС С-400 небезосновательны», – отметило ведомство.

Ранее сообщалось, что поставленные С-400 будут полностью готовы к эксплуатации к июню 2020 года.

15 сентября на авиабазе Мюртед в Анкаре завершились поставки элементов второй батареи российской ЗРС С-400.