Турция назвала сроки ввода в эксплуатацию российских С-400

Приобретенные у России ЗРК С-400 будут полностью готовы в Турции к эксплуатации к июню 2020 года, заявил глава секретариата оборонной промышленности республики Исмаил Демир.

«ЗРК С-400 к концу года будут в основном готовы (к эксплуатации). К июню вся система будет готова к эксплуатации полностью, когда закончится обучение и другая деятельность», – передает РИА «Новости» слова Демира в эфире телеканала Ahaber.

Он добавил, что с Россией «обсуждаются абсолютно все темы в самом широком понимании».

«Но Турция отныне не клиент, а партнер. И мы обсуждаем такие формулы сотрудничества, которые эту формулу содержат. Мы против просто покупки, мы хотим участвовать в производстве», – добавил Демир.

Ранее США требовали от Турции отказаться покупки С-400, а взамен приобрести американские Patriot. После того, как Анкара отказалась, США заявили о прекращении дальнейшего участия Турции в программе F-35.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал С-400 самой сильной оборонной системой в мире.

Напомним в понедельник глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что если США не продадут республике зенитно-ракетные комплексы Patriot, Турция готова приобрести дополнительные С-400 у России.

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