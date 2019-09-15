Завершен второй этап поставок С-400 в Турцию

Минобороны Турции заявило о завершении второго этапа поставок российских ЗРК С-400.

«Сегодня на авиабазе Мюртед в Анкаре завершились поставки элементов второй батареи ЗРС С-400», – передает ТАСС заявление минобороны Турции.

Ведомство отмечает, что поставки зенитно-ракетных комплексов начались 27 августа.

Ранее сообщалось, что поставленные С-400 будут полностью готовы к эксплуатации к июню 2020 года.

В четверг говорилось, что концерн «Алмаз-Антей» передал Турции С-400 раньше срока.