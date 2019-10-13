Дипакадемия МИД объяснила популярность Греты Тунберг

Популярность шведской 16-летней активистки Греты Тунберг указывает на глобальный кризис в сфере устойчивого развития, следует из доклада Дипломатической академии МИД.

«Она (роль России) востребована вновь, теперь уже и в сфере устойчивого развития, о кризисе которого говорит такое явление – а оно свидетельствует в том числе о полном провале на этом направлении западных элит, бездействовавших на протяжении всего «однополярного момента», как странно неожиданная популярность шведской школьницы Греты Тунберг», – передает «Интерфакс» текст доклада, который подготовлен под руководством ректора Дипакадемии МИД Александра Яковенко.

Напомним, экоактивистка из Швеции Грета Тунберг раскритиковала мировых лидеров на саммите по климату в ООН, обвинив их в пустословии и заявив, что они отняли у нее детство.

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