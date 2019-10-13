Новейший беспилотник США сдуло ветром

Во время третьего испытательного полета новейший американский беспилотник XQ-58A Valkyrie сдуло ветром, сообщают СМИ.

Полет продолжался около 90 минут. При посадке БПЛА получил повреждения. В качестве причин инцидента указываются «сильные приземные ветра», а также аномалии парашютной системы, передает РЕН ТВ со ссылкой на Drive.

Американское военное ведомство заявило, что испытания, несмотря на аварию, прошли с пользой, передает «Звезда».

XQ-58A хотят сделать ведомым напарником истребителя F-35 Lightning II. Беспилотник может пролететь свыше 3 тыс. км, вооружен авиабомбами малого калибра, а также снабжен средствами радиоэлектронной борьбы.