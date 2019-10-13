Полиции США пришлось разнимать менеджера Нурмагомедова и экс-чемпиона UFC

В Лас-Вегасе полиции пришлось разнимать Али Абдель-Азиза, менеджера Хабиба Нурмагомедова, и экс-чемпиона UFC Энтони Петтиса.

Конфликт произошел на турнире промоушена PFL. Абдель-Азиз и Петтис вступили в словесную перепалку, а затем перешли к толчкам и ударам. Вмешавшиеся полицейские не допустили развития конфликта, передает «Матч ТВ».

Абдель-Азиз и прежде устраивал склоки с бойцами UFC. В частности, он пытался подраться с Колби Ковингтоном и с Абе Кава, менеджером Джона Джонса, пишет Sport24.

Напомним, в 2018 году Нурмагомедов устроил массовую драку после победы над ирландцем Конором Макгрегором в Лас-Вегасе.