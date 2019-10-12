МИД Украины: Публикация разговора Трампа и Зеленского создала «новую реальность»

Публикация стенограммы разговора украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом создала «определенное напряжение» в отношениях с Францией и Германией, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Мне кажется, со стороны наших западных партнеров здесь присутствует несколько преувеличенная эмоциональная составляющая. Обида не вылилась в какие-то радикальные формы, но определенное напряжение все-таки ощущается», - заявил Пристайко в интервью агентству «Укринформ».

Министр уверен, что в этой ситуации присутствует «наигранность и определенное желание использовать момент». Пристайко не верит, что «лидеры стран такие тонкокожие».

Кроме того, он подчеркнул, что «дипломатия столкнулась с совершенно новой реальностью» после публикации разговоров двух президентов.

Напомним, в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за якобы его давления на Зеленского. Для опровержения претензий Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским. Позже Трамп назвал запуск процедуры импичмента попыткой государственный переворота.

Во вторник сообщалось, что Трамп намерен использовать полиграф для выявления информаторов среди сотрудников Белого дома.

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