На Украине двое мужчин отобрали продукты у пенсионерки

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров опубликовал видео, на котором двое мужчин отобрали у пожилой женщины пакет с продуктами и разбросали содержимое по земле.

Видео опубликовано в Facebook.

Мужчины подошли к пенсионерке и обвинили ее в том, что она получила продукты от депутата Верховной рады Дмитрия Шпенова. Авторы видео заявили, что женщина якобы продала свой голос в обмен на гуманитарную помощь.

Женщина объяснила, что взяла продуктовый набор, потому что ей не хватает пенсии. В ответ мужчина предложил ей подрабатывать. «А как я пойду подрабатывать, если я уже старенькая?» – спросила пенсионерка.

Тогда автор видео обвинил ее в лени и попытался пристыдить. Второй мужчина взял у нее пакет и начал высыпать макароны на землю.

Депутат Рады Дмитрий Шпенов обратил внимание на видео и призвал найти нападавших.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса необходимо выплачивать пенсии. При этом министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что пенсионеры Донбасса смогут получить пенсии только после пересечения линии разграничения сторон.

В ЛНР заявили, что украинские власти заставляют пенсионеров проходить тяжелые и унизительные процедуры.