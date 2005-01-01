Зеленский заговорил о смене власти в России

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский считает, что Киев сможет получить контроль над Крымом.

По словам Зеленского, это произойдет, когда «будет смена власти в России», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.

Он также прокомментировал слова действующего президента Украины Петра Порошенко, заявлявшего о шагах по вопросу Крыма, которые собирается предпринять после выборов. Зеленский признался, что «не знает» способа заполучить Крым сразу после выборов.

Зеленский заявил, что должен быть создан украинский русскоязычный телеканал, который «был бы международным, он бы вещал на территорию Крыма, на территорию Донецка и Луганска, на территорию США, Европы и Израиля». Такой канал должен убедить Донбасс, что у региона не собираются «отбирать русский язык». По словам Зеленского, он обсуждал эту инициативу с американскими коллегами, и они ее поддерживают.

На ваш взгляд Какой кандидат на пост президента Украины из четверки лидеров вам более симпатичен? Юрий Бойко

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Пётр Порошенко

Юлия Тимошенко



Также Зеленский считает, что жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса необходимо выплачивать пенсии.