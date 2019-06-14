В ЛНР рассказали об издевательствах Украины над пенсионерами Донбасса

«Украина заставляет пенсионеров проходить тяжелые и унизительные процедуры, которые они не выдерживают. Это называется издевательством над пенсионерами», – заявил газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник, комментируя слова министра соцполитики Украины Андрея Ревы о том, что пенсионеры Донбасса смогут получить пенсии только после пересечения линии разграничения.

«На сегодняшний день это откровенное издевательство над людьми, которые тяжело передвигаются. Они их обязывают каждые 60 дней ехать на линию соприкосновения, раз в три месяца они должны ехать в пенсионный фонд, где зарегистрированы, чтобы унизительно сфотографироваться в руках с пенсионным удостоверением, доказывая, что «я существую», – добавил Мирошник.

Он добавил, что масса издевательств и в том, что Украина по любому поводу может лишить пенсионера выплат и предложить ему приехать «разобраться». «Иначе, чем геноцидом, это не назовешь», – отметил Мирошник.

По его словам, на территории ДНР и ЛНР проживает 1 млн 100 тысяч пенсионеров. Из них около 600 тысяч усилиями Ревы и таких же деятелей свои деньги не получают по разным причинам. «Их лишают выплат, не компенсируют то, что было задержано. Это выстроенная политика издевательства над пенсионерами, которая только на словах как-то преследуется Западом, вызывает легкую критику, которая на Украину никак не действует», – сказал Мирошник.

Он отметил, что США, или Франция и Германия, которые являются гарантами Минских соглашений, не вводят против Украины никаких санкций за это. «Не вводят персональные санкции и против Ревы, Порошенко или Гройсмана, которые выпустили целый ряд актов, которые закрепляют это издевательство», – добавил представитель ЛНР на Минских переговорах.

Он также подтвердил, что за последние три месяца на пропускных пунктах между ЛНР и ДНР и остальной частью Донбасса умерло не менее девяти пенсионеров. «Точно не меньше, это официальные данные с 15 февраля по 15 мая. С декабря по февраль цифра была вдвое больше», – заключил Мирошник.

Ранее Рева заявил, что пенсионеры, проживающие на территории ДНР и ЛНР, смогут получить пенсии только после пересечения линии разграничения сторон в Донбассе. Он отметил, что «нужно разбираться», почему некоторые пенсионеры этого не делают. Кроме того, Рева заявил, что многие «работают на оккупационный режим». Министр заверил, что его ведомству известно, каков размер пенсий на неподконтрольных Киеву территориях, но конкретные суммы не назвал.

Напомним, новый президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса необходимо выплачивать пенсии.