Киев потребовал от пенсионеров Донбасса покидать ДНР и ЛНР

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что пенсионеры, проживающие на территории ДНР и ЛНР, смогут получить пенсии только после пересечения линии разграничения сторон в Донбассе.

Он отметил, что «нужно разбираться», почему некоторые пенсионеры этого не делают. Кроме того, Рева заявил, что многие «работают на оккупационный режим».

Министр заверил, что его ведомству известно, каков размер пенсий на неподконтрольных Киеву территориях, но конкретные суммы не назвал, передает РИА «Новости».