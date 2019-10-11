Путин выразил соболезнования в связи со смертью Леонова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким космонавта Алексея Леонова, который умер на 86-м году жизни.

«Безгранично преданный избранному делу, он вписал яркие, поистине легендарные страницы в летопись покорения Вселенной, в историю нашей страны», – сказано в телеграмме Путина, текст которой опубликован на сайте президента.

Там отмечено, что Алексей Леонов был «выдающимся представителем отечественной и мировой космонавтики, настоящим первопроходцем, сильной, волевой, героической личностью».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о дружбе Владимира Путина и Алексея Леонова.

Напомним, советский космонавт Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни, в прессе сообщали, что в последнее время он постоянно находился в больнице после операции на ноге. Причиной его смерти могла стать сердечная недостаточность.

Соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова выразили в ООН и Роскосмосе.

Также сообщалось о жесте НАСА в связи со смертью космонавта Леонова.