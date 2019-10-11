Стало известно о последних днях жизни космонавта Леонова

Советский космонавт Алексей Леонов в последнее время много болел и не выходил из госпиталей, рассказал близкий к окружению космонавта источник.

«Он постоянно находился в госпиталях после операции на ноге», – рассказал источник РИА «Новости».

Также он отметил, что Леонов несколько раз выезжал за границу на лечение.

В конце марта космонавт не смог присутствовать на церемонии прощания с коллегой по первому отряду космонавтов Валерием Быковским, так как находился на лечении в Италии.

В начале февраля Леонову была сделана операция на пальцах ноги из-за сахарного диабета.

«Ему отрезали стопу из-за сахарного диабета, и он не мог стоять без помощи», – рассказал собеседник.

На Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах рассказали, что похороны космонавта пройдут в присутствии роты почетного караула, военного оркестра, с траурным салютом под звуки государственного гимна.

В администрации комплекса уточнили, что пока не владеют информацией о предстоящей церемонии, но описали, как традиционно проходит прощание с выдающимися гражданами, имеющими государственные заслуги перед страной.

«Проходит строем рота почетного караула, оркестр. Все на очень высоком уровне. Траурный салют. Это очень трогательно, очень скорбно, очень красиво, если так можно сказать о такой ситуации. Люди отдают последнюю дань, почести», - отметили в комплексе.

Отмечается, что мемориальное кладбище готово обеспечить все условия на случай, если попрощаться с Леоновым приедут государственные деятели.

Советский космонавт Алексей Леонов скончался в пятницу на 86-м году жизни.

Леонов родился 30 мая 1934 года в Кемеровской области. Он был зачислен в отряд космонавтов в 1960 году. В 1965 году совершил полет в космос в качестве второго пилота на космическом корабле «Восход-2», в ходе которого совершил первый в истории выход человека в космос.

Алексей Леонов является дважды Героем Советского Союза, генерал-майором авиации запаса. Награжден двумя медалями «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (в 1965 и 1975 годах), двумя орденами Ленина (1965, 1975), орденом Красной Звезды (1961), орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени (1975), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и III степени (2000, 2014), Государственной премией СССР (1981), медалью «Золотая Звезда» Героя НРБ (1965).