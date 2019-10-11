Умер космонавт Алексей Леонов

На 86-м году жизни скончался советский космонавт Алексей Леонов, заявили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов.

«Да, к сожалению, это действительно так», – сказали в ЦПК, отмечает РИА «Новости».

Супруга космонавта не стала комментировать информацию, сказав, что «сейчас не время».

Telegram-канал Mash сообщает, что Леонов умер 10 октября после продолжительной болезни в Московской клинической больнице №68. Последние дни он провел в клинике.

Леонова похоронят 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах, передает ТАСС со ссылкой на помощницу космонавта Наталью Филимонову.

«Алексей Архипович скончался в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни», – сказала Филимонова.

Леонов родился 30 мая 1934 года. Он был зачислен в отряд космонавтов в 1960 году. В 1965 году совершил полет в космос в качестве второго пилота на космическом корабле «Восход-2», в ходе которого совершил первый в истории выход человека в космос.