Названа причина смерти космонавта Алексея Леонова

Стала известна причина смерти космонавта Алексея Леонова, скончавшегося в пятницу после продолжительной болезни.

Леонов умер от острой сердечной недостаточности, утверждает РЕН-ТВ.

Советский космонавт Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни, в прессе сообщали, что в последнее время он постоянно находился в больнице после операции на ноге.

В ООН и Роскосмосе принесли соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова.