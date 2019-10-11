Роскосмос и ООН принесли соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова

Госкорпорация «Роскосмос» и управление ООН по вопросам космического пространства принесли соболезнования семье и близким космонавта Алексея Леонова, который ушел из жизни на 86-м году.

«Госкорпорация «Роскосмос» с прискорбием сообщает о том, что на 86-м году жизни скончался космонавт №11, первый в мире человек, вышедший в открытый космос, дважды Герой Советского Союза Алексей Архипович Леонов. ... Руководство и коллектив госкорпорации выражают глубокие соболезнования родственникам и близким Алексея Архиповича. В их адрес направлена телеграмма с соболезнованиями от имени главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина», – говорится в официальном сообщении на сайте Роскосмоса.

«Один из первых космонавтов мировой космической эры, навсегда преданный отечеству и своему делу, он вписал себя золотыми буквами в мировую историю космонавтики. С Алексеем Архиповичем ушла целая эпоха. Лучшей памятью о нем будут новые достижения отечественной космонавтики, которой он посвятил свою яркую героическую жизнь», – отметили в госкорпорации.

Также соболезнования в связи со смертью Леонова выразили в управлении ООН по вопросам космического пространства, штаб-квартира которого расположена в Вене.



«Мне очень жаль слышать об этом. Выражаем свои соболезнования», – цитирует ТАСС представителя управления ООН.

Прощание с Леоновым состоится во вторник, 15 октября 11.00 мск на Мытищинском военном мемориальном кладбище

Алексей Леонов скончался после продолжительной болезни в Московской клинической больнице № 68.