В Кремле рассказали о дружбе Путина с Леоновым

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин был в теплых отношениях с космонавтом Алексеем Леоновым и восхищался его мужеством.

«Они очень хорошо знали друг друга, Путин относился к Леонову с глубоким уважением. Они неоднократно беседовали. Путин всегда восхищался мужеством Леонова и тем, каким он был человеком с большой буквы», - сказал Песков, отметив, что Путин глубоко соболезнует в связи со смертью Леонова, передает ТАСС.

Пресс-секретарь добавил, что скоро глава государства направит телеграмму родным и близким Алексея Леонова. «В самое ближайшее время Путин направит телеграмму соболезнования родным и близким», – сказал Песков.

Однако на вопрос, будет ли Владимир Путин присутствовать на похоронах космонавта, он не дал точного ответа.

Ранее соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова выразили в ООН и Роскосмосе.

Напомним, советский космонавт Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни, в прессе сообщали, что в последнее время он постоянно находился в больнице после операции на ноге. Причиной его смерти могла стать сердечная недостаточность.